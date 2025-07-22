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Во вторник в Ростове воздух прогреется до +33

22 июля в Ростове ожидается солнечная погода.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 22 июля, в Ростове ожидается солнечная погода, а воздух днем прогреется до +33 градусов. Такой прогноз на день дали синоптики.

В утренние часы столбик термометра поднимется до +27. Однако ближе к обеду значение увеличится до +33. Вечером температура незначительно понизится, столбик термометра покажет +30 градусов. А ночью будет +26.

На протяжении всего дня в донской столице будет солнечно. Но в обед ожидается небольшая облачность.

На протяжении всего вторника будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду.

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