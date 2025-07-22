В Хабаровске выявили новые места, где купаются подростки

В Хабаровске специалисты администрации и полиции начали ежедневно проверять дикие пляжи, где подростки могут заходить в воду. Рейды проходят не только по будням, но и в выходные и праздники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты комитета по управлению Индустриальным районом вместе с полицейскими объезжают те участки, где чаще всего купаются дети. Таких точек уже не 12, как раньше, а 16 — добавили еще четыре. Среди них территории от улицы Вилюйской до района ТЦ «Броско Молл».
«Раньше у нас было 12 таких точек, начиная от улицы Вилюйской и заканчивая территорией возле ТЦ “Броско Молл”, теперь добавили еще четыре. И каждый день, в том числе в выходные и праздники, сотрудники комитета совместно с полицейскими объезжают эти места, чтобы предупредить беду», — рассказала секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних Елена Кремлякова.
Специалисты напоминают детям и взрослым: в Хабаровске нет ни одного места, где официально разрешено купание в открытых водоемах.
Если на месте выявляют подростка в воде, сотрудник полиции связывается с родителями и вызывает их в отделение. Там составляют административный протокол, а затем направляют всю семью на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Там с родителями и ребенком проводят профилактическую беседу.