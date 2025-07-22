В Хабаровске выявили новые места, где купаются подростки

«Раньше у нас было 12 таких точек, начиная от улицы Вилюйской и заканчивая территорией возле ТЦ “Броско Молл”, теперь добавили еще четыре. И каждый день, в том числе в выходные и праздники, сотрудники комитета совместно с полицейскими объезжают эти места, чтобы предупредить беду», — рассказала секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних Елена Кремлякова.