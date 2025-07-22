Минприроды: под Новогрудком из-за загрязнения реки Ятранки погибла рыба

В министерстве проинформировали, что о возможном загрязнении реки Ятранка навозосодержащими сточными водами с молочно-товарной фермы «Ярошичи» сельскохозяйственного республиканского дочернего предприятие «Свитязь» сообщили местные жители деревни.
Новогрудская горрайинспекция ПРиООС незамедлительно выехала на место. Визуальный осмотр подтвердил: стоки попали в реку по рельефу местности.
Специалисты также взяли пробы воды и грунта, чтобы проанализировать их на наличие загрязняющих вещества. Также была установлена массовая гибель рыбы в водоеме.
Как уточнили в ведомстве, комплексный анализ проб для оценки качества воды и экологического состояния водного объекта проведет Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля.
По факту нарушения проводится проверка. В отношении хозяйствующего субъекта и должностных лиц будет дана правовая оценка.