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Минприроды: под Новогрудком из-за загрязнения реки Ятранки погибла рыба

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Под Новогрудком из-за загрязнения реки Ятранки погибла рыба, сообщила пресс-служба министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Telegram / Министерство природы

В министерстве проинформировали, что о возможном загрязнении реки Ятранка навозосодержащими сточными водами с молочно-товарной фермы «Ярошичи» сельскохозяйственного республиканского дочернего предприятие «Свитязь» сообщили местные жители деревни.

Новогрудская горрайинспекция ПРиООС незамедлительно выехала на место. Визуальный осмотр подтвердил: стоки попали в реку по рельефу местности.

говорится в сообщении Минприроды

Специалисты также взяли пробы воды и грунта, чтобы проанализировать их на наличие загрязняющих вещества. Также была установлена массовая гибель рыбы в водоеме.

Как уточнили в ведомстве, комплексный анализ проб для оценки качества воды и экологического состояния водного объекта проведет Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля.

По факту нарушения проводится проверка. В отношении хозяйствующего субъекта и должностных лиц будет дана правовая оценка.

заявили в министерстве