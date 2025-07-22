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Конгрессмен Бэкон: Трамп начал давить на Россию из-за слов своей жены

Американский лидер Дональд Трамп оказывает активное давление на Россию из-за своей супруги Мелании Трамп. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил конгрессмен Дон Бэкон в интервью программе NewsNation The Hill Sunday.

Американский лидер Дональд Трамп оказывает активное давление на Россию из-за своей супруги Мелании Трамп. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил конгрессмен Дон Бэкон в интервью программе NewsNation The Hill Sunday.

Он отметил, что первая леди США якобы рассказывает своему мужу о подробностях произошедшего на Украине.

— Думаю, мы должны сказать ей спасибо, — цитирует Бэкона издание.

Ранее в газете также выразили мнение, что попытки президента США оказать давление на Россию через угрозы новых санкций не принесут результатов. Москва продолжит добиваться своих целей в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на ультиматумы Трампа.

До этого американский глава заявил, что Вашингтон введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если российские и украинские делегаты не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение 50 дней.

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер, в свою очередь, добавил, что ультиматум президента США о прекращении боевых действий на Украине на самом деле направлен на смену власти в Киеве, а не против России.

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