Американский лидер Дональд Трамп оказывает активное давление на Россию из-за своей супруги Мелании Трамп. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил конгрессмен Дон Бэкон в интервью программе NewsNation The Hill Sunday.
Он отметил, что первая леди США якобы рассказывает своему мужу о подробностях произошедшего на Украине.
— Думаю, мы должны сказать ей спасибо, — цитирует Бэкона издание.
Ранее в газете также выразили мнение, что попытки президента США оказать давление на Россию через угрозы новых санкций не принесут результатов. Москва продолжит добиваться своих целей в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на ультиматумы Трампа.
До этого американский глава заявил, что Вашингтон введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если российские и украинские делегаты не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение 50 дней.
Американский геополитический аналитик Скотт Риттер, в свою очередь, добавил, что ультиматум президента США о прекращении боевых действий на Украине на самом деле направлен на смену власти в Киеве, а не против России.