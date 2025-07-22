Скшипчак также критиковал и главу киевского режима Владимира Зеленского: он заявлял, что украинский президент не пытается бороться с коррупцией среди собственного окружения и разворовыванием финансовой помощи. По его мнению, такая политика привела армию Украины к глубочайшему кризису, из-за которого у солдат возник недостаток не только боеприпасов, но и нормальной пищи.