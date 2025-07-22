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Форвард «Акрона» Дзюба — лучший в РПЛ по числу удачных единоборств в 2025 году

Стало известно, как часто 36-летний футболист тольяттинцев побеждал в борьбе за мяч.

Стало известно, как часто 36-летний футболист тольяттинцев побеждал в борьбе за мяч.

Артем Дзюба выступает за «красно-черных» с сентября 2024-го. В том сезоне сыграл в 22 встречах Премьер-лиги, забил девять голов и оформил семь ассистов. 1 июня продлил сотрудничество с «молодыми и звонкими» еще на год.

В матче первого тура нового сезона РПЛ против «Крыльев» результативными действиями не отметился. Но «РУСТАТ» уточняет: в 2025-м нападающий лидирует в лиге по числу успешных единоборств. За 1254 минуты победил в 229 поединках.

Ближайшие преследователи: Антон Заболотный из «Спартака» (196 за 1148 минут) и Луис Энрике из «Зенита» (173 за 1123 минуты).

На днях голкипер «Акрона» Виталий Гудиев заявил, что команда выглядела достойно в игре с «зелено-бело-синими».

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