Синоптик Тишковец заявил, что пик ливней в Москве уже позади

Синоптическая ситуация в Москве и области 22 июля определяется высотным циклоном. Ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с интенсивностью до 8 мм, не исключена гроза. Ветер восточного направления, его скорость составит 4−9 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +22…+25°C. Атмосферное давление останется стабильным — около 740 мм рт. ст.