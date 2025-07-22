Синоптик Тишковец: пик ливней в Московской области пройден

Пик ливней в столичном регионе уже пройден, однако метеоусловия по-прежнему останутся неустойчивыми. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, сегодня на погоду в Москве и Подмосковье повлияет высотный циклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с интенсивностью до 8 мм, возможны грозы.
Ветер восточный, со скоростью 4−9 м/с. Температура воздуха составит от +22 до +25 градусов. Атмосферное давление будет стабильным — около 740 мм ртутного столба.
Следующие осадки будут менее интенсивными, однако общий характер погоды останется ненастным.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Московской области из-за проливных дождей обрушился бетонный мост.