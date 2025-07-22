В России предложили повысить порог долга для запрета на выезд за границу

В Госдуме предложили увеличить минимальную сумму долга, которая может быть основанием для временного ограничения выезда человека за границу, передает «360».
На сегодняшний день запрет действует при долге от 30 тысяч рублей либо от 10 тысяч рублей, если человек не платит дольше двух месяцев. Новый законопроект предполагает увеличение этих сумм до 90 тысяч и 30 тысяч соответственно.
Как пояснил глава комитета по труду Ярослав Нилов, предлагается увеличить размер этого порога, исходя из увеличения МРОТ и роста административных штрафов.
Он напомнил, что действующие лимиты были введены в 2017 году, когда МРОТ составлял 7,5 тысяч рублей. С тех пор он вырос в три раза до 22,5 тысяч рублей.
По мнению Нилова, запрет на выезд должен касаться злостных нарушителей и серьезных должников, а не добросовестных граждан, которые просто не знали о неоплаченных штрафах, например, из-за того, что не проживают по месту прописки и не получают уведомления.
Депутат пояснил, что инициатива не касается долгов по алиментам, компенсаций за смерть кормильца, причиненный вред и моральный ущерб.
По мнению юриста по туризму Эдуарда Шалоносова, это своевременный законопроект, так как действующий порог в 30 тысяч рублей морально устарел и создает ограничения для людей, не являющихся злостными должниками. Он также считает, что с принятием закона должно быть обеспечено автоматическое снятие ранее наложенных ограничений, в противном случае человек может остаться невыездным и после смягчения правил.