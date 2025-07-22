В России предложили повысить порог долга для запрета на выезд за границу

По мнению юриста по туризму Эдуарда Шалоносова, это своевременный законопроект, так как действующий порог в 30 тысяч рублей морально устарел и создает ограничения для людей, не являющихся злостными должниками. Он также считает, что с принятием закона должно быть обеспечено автоматическое снятие ранее наложенных ограничений, в противном случае человек может остаться невыездным и после смягчения правил.