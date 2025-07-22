В Омский перинатальный центр поступил инкубатор для транспортировки новорожденных

Городской клинический перинатальный центр (ГКПЦ) получил современный транспортный кувез для перевозки новорожденных. Приобретение оборудования стало возможным благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства», реализуемому в рамках национального проекта «Семья» по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Новый транспортный кувез — это универсальный автономный медицинский прибор, который обеспечивает необходимый микроклимат для новорожденных во время транспортировки. Особенно важно использовать его при перевозке детей в критическом состоянии, когда шум, вибрация, ускорение и перепады температур могут негативно сказаться на малышах.
Фото: пресс-служба минздрава Омской области.
«Использование специализированного транспортного инкубатора позволяет свести к минимуму нежелательные физические факторы, которые могут повлиять на состояние ребенка во время перевозки», — отметила врач-неонатолог ГКПЦ, заместитель главного врача по педиатрической помощи Элина Нестеренко.
Инкубатор имеет широкий спектр применения: он используется как для транспортировки младенцев в реанимобиле, так и в условиях стационара для выхаживания недоношенных детей. При подключении к электросети автомобиля устройство работает от внешнего источника питания, но также оснащено автономным аккумулятором для длительной работы вне автомобиля.
Транспортный кувез может быть интегрирован с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что позволяет решать сложнейшие задачи по выхаживанию недоношенных детей. Во время перевозки ребенок находится в тепле и безопасности, а мягкая транспортировка снижает стрессовую нагрузку. Аппарат ИВЛ обеспечивает респираторную поддержку малышам с затрудненным дыханием.
Фото: пресс-служба минздрава Омской области.
Реанимобиль для перевозки новорожденных оснащен современной техникой: мониторами для отслеживания жизненно важных показателей, таких как сердцебиение, дыхание и уровень кислорода в крови, а также инфузоматами для проведения терапии в критических ситуациях. Все устройства можно подключить непосредственно к транспортному кувезу, что обеспечивает безопасную и длительную транспортировку детей с различными патологиями, в том числе врожденными пороками развития.
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