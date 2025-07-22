В Омский перинатальный центр поступил инкубатор для транспортировки новорожденных

Реанимобиль для перевозки новорожденных оснащен современной техникой: мониторами для отслеживания жизненно важных показателей, таких как сердцебиение, дыхание и уровень кислорода в крови, а также инфузоматами для проведения терапии в критических ситуациях. Все устройства можно подключить непосредственно к транспортному кувезу, что обеспечивает безопасную и длительную транспортировку детей с различными патологиями, в том числе врожденными пороками развития.