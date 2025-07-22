Магнитная буря может вновь накрыть Землю: Когда ждать геомагнитный шторм

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, утром в среду, 23 июля 2025 года, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1.
Возбуждение магнитосферы начнется уже в ночь с 22 на 23 июля, а к 6 утра ожидается пик геомагнитных возмущений. Однако явление будет кратковременным — к полудню фон начнет стабилизироваться.
Специалисты отмечают, что буря класса G1 считается незначительной и обычно не оказывает серьезного влияния на технику или здоровье людей, но метеозависимые лица могут ощутить легкое недомогание.
Напомним, риски крупных вспышек на Солнце, которое прошло максимум активности, а также магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще по меньшей мере два-три года. По словам экспертов, согласно полученным данным, максимум текущего 25-го цикла уже пройден.