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Магнитная буря может вновь накрыть Землю: Когда ждать геомагнитный шторм

ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 накроет Землю 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, утром в среду, 23 июля 2025 года, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1.

Возбуждение магнитосферы начнется уже в ночь с 22 на 23 июля, а к 6 утра ожидается пик геомагнитных возмущений. Однако явление будет кратковременным — к полудню фон начнет стабилизироваться.

Специалисты отмечают, что буря класса G1 считается незначительной и обычно не оказывает серьезного влияния на технику или здоровье людей, но метеозависимые лица могут ощутить легкое недомогание.

Напомним, риски крупных вспышек на Солнце, которое прошло максимум активности, а также магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще по меньшей мере два-три года. По словам экспертов, согласно полученным данным, максимум текущего 25-го цикла уже пройден.