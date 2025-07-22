Группа «ПРОДО» — один из драйверов развития экономики Омской области

Агропромышленный сектор Омской области переживает этап активного развития. Инвестиции в производство и переработку, выпуск продукции с повышенной рыночной ценностью и современные технологии становятся ключевыми факторами роста. Один из значительных участников этого процесса — Группа «ПРОДО», крупный игрок российского рынка в таких направлениях, как производство мясных и колбасных изделий и продукции из мяса птицы. В Омской области сосредоточены шесть из девяти производственных площадок холдинга, и все они работают как единый механизм.
В селе Лузино находится свиноводческий комплекс «ПРОДО Омский Бекон», в городе Калачинск — одноименный мясокомбинат, выпускающий продукцию под широко известным брендом «Омский Бекон». В поселке Ростовка — «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Еще три предприятия фактически объединены в кластер «ПРОДО ЗЕРНО»: растениеводческое хозяйство «ПРОДО Зерно», комбикормовый завод «ПРОДО Зерно Комбикорма» (ранее — «Лузинский комбикормовый завод») и приобретенный в начале 2025 года «ПРОДО Зерно Элеватор» (ранее — «Омскхлебопродукт»).
Подобная структура дает Группе «ПРОДО» в Сибири максимальную независимость от внешних поставщиков на ключевых этапах. Зерно выращивается на собственных полях, комбикорм производится в регионе, мясо — здесь же производится и перерабатывается. Такая замкнутая система повышает устойчивость бизнеса и дает больше возможностей для управления качеством и издержками.
Фото: Омский бекон.
Кроме производственной логики, важен и социальный эффект. На омских предприятиях Группы «ПРОДО» работают около четырех тысяч человек. Все предприятия — градообразующие. Их конкурентоспособность поддерживается постоянными инвестициями в модернизацию, расширение мощностей, улучшение условий труда. И работают на этих производствах целыми семьями, формируя настоящие трудовые династии.
Для региона все это — не просто стабильное присутствие бизнеса. Это вклад в развитие территорий, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и уровня жизни населения. Сейчас каждое из предприятий «ПРОДО» в Омской области реализует инвестпроекты, направленные на усиление рыночных позиций в регионе и расширение территорий сбыта.
От поля до предприятия… и дальше.
Три предприятия «ПРОДО ЗЕРНО» обеспечивают выращивание, хранение и переработку сельскохозяйственных культур. Все органично выстроено в единую цепочку, которая обеспечивает стабильную работу животноводческих направлений Группы «ПРОДО» и формирует задел для развития перспективного экспортного и розничного направлений.
Растениеводческое предприятие «ПРОДО Зерно» — один из самых эффективных аграрных активов Омской области, несмотря на то что находится в зоне рискованного земледелия.
Оно ведет деятельность сразу в пяти районах и в 2025 году обрабатывает более 65 тысяч гектаров пашни. Урожайность стабильно высокая — ежегодно собирается свыше 100 тысяч тонн продукции. Это пшеница, несколько сортов ячменя (в том числе пивоваренный), овес, горох, рапс, соя и лен. В последние годы в структуре посева стабильно растет доля высокомаржинальных культур. В частности, к 2030 году планируется увеличить долю площадей под масличные до 30%.
Качественный результат — это сочетание современной техники, отработанных технологий и сильной команды. Предприятие регулярно обновляет парк машин, внедряет новые агротехнологии.
«ПРОДО Зерно Комбикорма» (ранее — «Лузинский комбикормовый завод») хорошо известен многим владельцам подсобных хозяйств Омской области, так как, помимо обеспечения предприятий Группы «ПРОДО», продает корма и в розницу (через сеть фирменных магазинов). Лузинский завод — один из крупнейших в России, а высокое качество продукции позволяет эффективно решать любые задачи по привесам и здоровью поголовья как в промышленных, так и в небольших масштабах.
Фото: Омский бекон.
Объем производства «ПРОДО Зерно Комбикорма» — более 105 тысяч тонн продукции в год. Это 27 видов продукции, в том числе корма с цельным зерном и соей собственного производства в составе, прошедшие специальную обработку для повышения питательности и усвояемости. Качество контролируется на всех этапах — работает собственная лаборатория, аттестованная по промышленным стандартам.
Отправная точка.
Следующий уровень в производственной цепочке — «ПРОДО Зерно Элеватор», один из крупнейших в Омской области. Его мощности позволяют единовременно хранить до 164 тысяч тонн зерна, суммарные мощности по хранению в регионе у Группы «ПРОДО» достигают 200 тысяч тонн. Предприятие принимает и отгружает до 3 тысяч тонн продукции в сутки — как автотранспортом, так и по железной дороге. Инвестиции Группы «ПРОДО» в развитие предприятия после приобретения в начале 2025 года уже позволили в два раза увеличить производительность участка сепарации и повысить качество продукции.
Фото: Омский бекон.
Элеватор расположен в удобной логистической точке — рядом с Транссибом и Иртышом. Это дает преимущества не только в снабжении собственных производств, но и в выходе на внешние рынки. Предприятие уже зарегистрировано в реестре экспортеров как поставщик зерна в страны Таможенного союза, а также в Китай. Сегодня Омская область находится в состоянии профицита по зерну. С учетом выгодного расположения элеватора цель предприятия — создать зерновой хаб, выстроить грамотную логистику для поставок в другие регионы и на экспорт.
Масштаб, технологии, стабильность.
Два крупных производственных предприятия Группы «ПРОДО» — свиноводческий комплекс «ПРОДО Омский Бекон» и «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» — формируют основу мясного направления омского кластера. Оба работают по принципу полного цикла и обеспечивают стабильные объемы продукции.
Свиноводческое предприятие «ПРОДО Омский Бекон» занимает лидирующие позиции в Западной Сибири по промышленному производству свинины. Оно обеспечивает около 30% регионального рынка и ежегодно выпускает более 19 тысяч тонн мяса в живом весе. Основной потребитель — мясоперерабатывающий завод «Омский Бекон», расположенный в Калачинске.
Ключевая производственная площадка свиноводческого предприятия — промышленный комплекс «Чунаевский». Он рассчитан на единовременное содержание 50 тысяч голов, включая 3150 свиноматок. Также в структуру предприятия входят станция искусственного осеменения на 150 хряков и племенной репродуктор на 1700 свиноматок.
В 2024 году на предприятии началась реализация инвестпроекта стоимостью более 2,5 млрд рублей — реконструкция второй очереди свинокомплекса «Чунаевский». В новых корпусах уже размещено более полутора тысяч голов. Завершить комплектацию планируется к концу июля, а первый опорос ожидается в октябре.
Свиноводческий комплекс стабильно входит в число лучших сельхозпредприятий Омской области, а с 2020 года ежегодно признается победителем соревнований по производственно-экономическим показателям Омского района.
Курс на глубину.
Около 60% рынка мяса птицы в Омской области приходится на «ПРОДО Птицефабрику Сибирскую». Это предприятие полного цикла: здесь выращивают цыплят и из собственного сырья производят мясную продукцию. В год объем производства достигает 20 тысяч тонн. В 2025 году предприятие отмечает юбилей — 45-летие. Круглую дату птицефабрика встречает новым инвестиционным проектом и расширением ассортимента.
Фото: Омский бекон.
Сейчас на площадке идет масштабная модернизация: обновляются птичники, увеличиваются площади выращивания. После завершения проекта на предприятии будут функционировать 65 птичников. Это не просто расширение, а стратегический шаг к созданию современного и технологичного производства, которое сможет обеспечить стабильность выпуска продукции независимо от сезонных изменений и внешних факторов.
Птицефабрика сертифицирована по системе FSSC 22000 — одному из наиболее строгих международных стандартов в сфере безопасности пищевой продукции. Каждый год предприятие успешно подтверждает соответствие этим стандартам.
Фото: Омский бекон.
Ассортимент птицефабрики превышает 120 наименований. Продукция выпускается под федеральными брендами Группы «ПРОДО» «Троекурово», «Рококо», «Халиф», «Наша Ряба».
Продукт с характером.
В Калачинске выпускается самый известный сибирский бренд мясных и колбасных изделий — «Омский Бекон». Это крупнейший локальный бренд в своей нише в Сибири. Мясоперерабатывающее предприятие «Омский Бекон» ежегодно выпускает около 40 тысяч тонн готовой продукции.
Это более 300 наименований колбас, полуфабрикатов, мясных деликатесов. Продукция востребована во всех регионах Сибири, а также экспортируется в Республику Казахстан и Кыргызстан. Расширение доли экспорта на сегодня — одно из стратегически важных направлений развития.
Качество на мясокомбинате контролирует собственная аккредитованная лаборатория. На предприятии внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000−2019.
Фото: Омский бекон.
На «Омском Беконе» работают более 1300 человек. Все они вовлечены в общий командный процесс повышения эффективности производства. Предприятие стало одним из первых участников национального проекта «Производительность.рф» в регионе.
В 2025 году на «Омском Беконе» стартовал новый этап модернизации — реконструкция производственных линий и обновление ключевых объектов инфраструктуры. В настоящее время на предприятии завершается модернизация цеха по выпуску охлажденных мясных полуфабрикатов, которая увеличит годовой объем производства этой продукции более чем на 8 тысяч тонн. В перспективе — модернизация производства с целью приема увеличенных объемов входящего сырья, полученных в результате модернизации второй очереди производственного комплекса «Чунаевский».
Не просто магазины.
Название «Омский Бекон» носит и фирменная розничная сеть Группы «ПРОДО» в Омской области. Это финальный этап полного производственного цикла «от поля до прилавка». И возможность прямого контакта с потребителями. Здесь представлен уникальный ассортимент производств Группы «ПРОДО». Здесь проводятся дегустации продукции и опросы покупателей.
Фото: Омский бекон.
Магазины фирменной сети открываются в формате минимаркетов — светлых, просторных и комфортных для совершения покупок. Сейчас сеть «Омский Бекон» насчитывает 16 торговых точек в Омске. Каждая торговая точка оборудована современной эргономичной техникой и оборудованием для предоставления услуг по нарезке продукции и накрутке мясного фарша.
Помимо ассортимента предприятий Группы «ПРОДО», в фирменных магазинах представлена партнерская продукция, в основном — товары омских производителей. Такой формат помогает «ПРОДО» не только продвигать продукцию под собственным брендом, но и повышать доступность качественных локальных товаров для широкого круга покупателей.
Реклама. ООО «ПРОДО Менеджмент». ИНН 7706625800, ERID 2W5zFGVmt96.