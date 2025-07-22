Группа «ПРОДО» — один из драйверов развития экономики Омской области

Элеватор расположен в удобной логистической точке — рядом с Транссибом и Иртышом. Это дает преимущества не только в снабжении собственных производств, но и в выходе на внешние рынки. Предприятие уже зарегистрировано в реестре экспортеров как поставщик зерна в страны Таможенного союза, а также в Китай. Сегодня Омская область находится в состоянии профицита по зерну. С учетом выгодного расположения элеватора цель предприятия — создать зерновой хаб, выстроить грамотную логистику для поставок в другие регионы и на экспорт.