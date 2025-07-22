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В Самарской области 22 июля не работал мобильный интернет для борьбы с БПЛА

Самарцам объяснили, для чего вводят ограничения на работу мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 22 июля в Самарской области временно не работал мобильный интернет. Для чего это делают, объяснил губернатор Вячеслав Федорищев.

— Эта необходимая мера помогает нашим военным подавлять БПЛА противника, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее по всей Самаре появились точки доступа к wi-fi с бесплатным интернетом, чтобы самарцы не испытывали проблем при ограничениях мобильного интернета.

Напомним, что утром 22 июля над Самарской областью уничтожили три вражеских беспилотника. Аэропорт Курумоч несколько часов не принимал и не отправлял рейсы, но сейчас ограничения уже сняли. Также в регионе объявили отбой опасности атаки БПЛА.

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