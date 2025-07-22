За полгода из Пермского края отправили на историческую родину 80 нелегальных мигрантов

Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу РФ и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В паспортах граждан будет стоять штамп о выдворении из страны, в течение 5 лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.