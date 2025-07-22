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За полгода из Пермского края отправили на историческую родину 80 нелегальных мигрантов

В первом полугодии 2025 года принудительно отправлено на историческую родину 80 иностранных граждан.

В первом полугодии 2025 года принудительно отправлено на историческую родину 80 иностранных граждан. Это в 3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Больше всего выдворенных — граждане Узбекистана (25 человек), второе место в списке занимают уроженцы Таджикистана (22 человека). Также незаконно находились на территории региона выходцы из других бывших советских республик — Кыргызстана, Армении и Казахстана.

Все выдворенные мигранты находились в Пермском крае без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ. Суды Пермского края признали их виновными в совершении административного правонарушения, нарушители были оштрафованы и выдворены за пределы РФ.

Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу РФ и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В паспортах граждан будет стоять штамп о выдворении из страны, в течение 5 лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.

В ближайшее время судебными приставами запланировано выдворение еще 5 незаконных гостей краевой столицы. Все они ожидают выезда в Центре временного содержания иностранных граждан.