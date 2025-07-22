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На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП, пятеро госпитализированы

На автодороге Новочеркасск — Каменоломни произошла смертельная авария.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в понедельник, 21 июля, на автодороге Новочеркасск — Каменоломни произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После этого водитель легковушки потерял управление и столкнулся с «Нивой».

В результате аварии погиб пассажир «Лады Весты». Он скончался в карете скорой помощи. Сам же водитель, второй его пассажир и пятимесячный ребенок, а также водитель и пассажир «Нивы» были госпитализированы.

На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины случившегося.

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