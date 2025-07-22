Bloomberg: Украина рискует лишиться военной помощи ЕС из-за повальной коррупции

В связи с этим издание отмечает, что, хотя в правительстве Украины отрицают наличие политической подоплеки в этих обысках и задержаниях, она все же есть. Но пока трудно понять, рассматривать ли это как доказательство того, что НАБУ готово бороться с правонарушениями на самом высоком уровне, или это свидетельство разложения в самой сердцевине системы.