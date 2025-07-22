Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского может лишиться военной помощи, которую оказывают ему европейские союзники. Причиной того может стать повальная коррупция в стране. Хотя именно этого Киев себе позволить никак не может, поскольку правительство Незалежной просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделить десятки миллиардов евро на ее оборону. Об этом сообщает Bloomberg.
Западные СМИ забили тревогу после того, как стало известно об обысках в офисах и арестах 15-ти следователей, обвиненных в том числе в якобы сотрудничестве с Россией. А также после обысков в киевском доме активиста Виталия Шабунина и на военной базе, где он служит, в Харькове. Активист был обвинен в незаконном получении зарплаты.
Позже тот самый Шабунин обвинил Зеленского в том, что он «делает первые, но уверенные шаги к коррумпированному авторитаризму», является противоречивой фигурой с острым языком.
В связи с этим издание отмечает, что, хотя в правительстве Украины отрицают наличие политической подоплеки в этих обысках и задержаниях, она все же есть. Но пока трудно понять, рассматривать ли это как доказательство того, что НАБУ готово бороться с правонарушениями на самом высоком уровне, или это свидетельство разложения в самой сердцевине системы.
Все это разочаровывает Bloomberg, поскольку, несмотря на реформы, коррупция остается главной проблемой на Украине.
Ранее на Западе возмутились дерзостью Зеленского, который устроил обыски. Партнеры усомнились в желании Киева искоренить коррупцию на фоне скандала с рейдами правоохранителей и обысками в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).