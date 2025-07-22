Жителей Башкирии предупредили об опасных ягодах

Роспотребнадзор напомнил об осторожности, которая необходима при контакте с природой. Чтобы уберечь детей, нужно рассказать им о ядовитых растениях и ягодах и при возможности показать их, постоянно напоминать, что не нужно пробовать незнакомые плоды. На территории Башкирии растут:
— белладонна (красавка). Всего несколько плодов могут привести к учащённому сердцебиению и галлюцинациям.
— плоды паслёна сладко-горького. Эти маленькие «помидорки» способны вызывать серьезные расстройства пищеварения и проблемы с дыханием, даже в небольшом количестве.
— ягоды вороньего глаза. Внешне напоминают чернику, но эта ягода единичная. Вызывает поражение сердечно-сосудистой системы и рвоту.
— ягоды Дафны (волчеягодник). Крайне токсичны — пять ягодок приводят к отравлению, а большее количество — к смерти. Симптомы включают обильное слюноотделение, боли в животе и судороги.
В случае отравления до приезда «скорой» нужно сделать промывание желудка: выпить не менее 6 стаканов воды и вызвать рвоту — до тех пор, пока не будут выходить чистые воды.
Отравившийся должен находиться в полусидячем положении с упором под голову.
Принять энтеросорбенты — активированный уголь, энтеросгель, полисорб или смекту.
Врачам будет нужна информация, какую ягоду или растение съел пострадавший.