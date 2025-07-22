Жителей Башкирии предупредили об опасных ягодах

Роспотребнадзор напомнил об осторожности, которая необходима при контакте с природой. Чтобы уберечь детей, нужно рассказать им о ядовитых растениях и ягодах и при возможности показать их, постоянно напоминать, что не нужно пробовать незнакомые плоды. На территории Башкирии растут: