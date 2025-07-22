Хабаровчане в 2025 году вернули 617 млн рублей через упрощённый налоговый вычет

— Получение информации от поставщиков напрямую позволяет предоставлять социальные налоговые вычеты жителям региона проактивно, без подачи декларации, — сообщила начальник отдела камерального контроля УФНС России по Хабаровскому краю Виктория Лаптева. — Это освобождает налогоплательщиков от сбора документов и сокращает сроки вычета более чем в два раза. Поставщикам услуг также удобно передавать сведения в электронном виде, так как не нужно выдавать справки на бумаге.