Хабаровчане в 2025 году вернули 617 млн рублей через упрощённый налоговый вычет

С начала 2025 года более 13 тысяч жителей региона уже реализовали свое право на получение налоговых вычетов в упрощенном порядке. Сумма возврата составила 617 млн рублей. По данным регионального управления ФНС, за аналогичный период 2024 года вычет в упрощенном порядке заявили менее восьми тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Порядок получения налоговых вычетов в России упростили в 2024 году. Организации и ИП в сфере медицины, образования и спорта по запросу налогоплательщика отправляют в налоговые органы справку об оплате услуг в электронном виде. Эта справка служит основанием для вычета.
В личном кабинете налогоплательщика автоматически создаётся заявление с уже введёнными данными. Его нужно подписать электронной подписью и указать реквизиты счёта, на который будут перечислены средства.
— Получение информации от поставщиков напрямую позволяет предоставлять социальные налоговые вычеты жителям региона проактивно, без подачи декларации, — сообщила начальник отдела камерального контроля УФНС России по Хабаровскому краю Виктория Лаптева. — Это освобождает налогоплательщиков от сбора документов и сокращает сроки вычета более чем в два раза. Поставщикам услуг также удобно передавать сведения в электронном виде, так как не нужно выдавать справки на бумаге.
На специальной странице сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) России вы можете найти все необходимые сведения о том, как получить социальные налоговые вычеты в упрощённом формате.