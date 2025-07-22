Суд над экс-прокурором Приморского края Валерием Василенко продолжается

На нынешнем этапе основной акцент стороны защиты Валерия Василенко вновь делался на состояние здоровья подсудимого. Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения, ссылаясь на преклонный возраст своего подзащитного и ухудшающееся самочувствие, а также на то, что за два года под стражей состояние Василенко заметно ухудшилось.