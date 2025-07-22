Суд над экс-прокурором Приморского края Валерием Василенко продолжается

Судебный процесс по делу экс-прокурора Приморского края Валерия Василенко и других фигурантов продолжается. Как сообщило издание «Золотой мост», во вторник, 22 июля, было проведено очередное заседание по рассматриваемому уголовному делу, в рамках которого заслушивали обвинения для участников процесса.
На нынешнем этапе основной акцент стороны защиты Валерия Василенко вновь делался на состояние здоровья подсудимого. Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения, ссылаясь на преклонный возраст своего подзащитного и ухудшающееся самочувствие, а также на то, что за два года под стражей состояние Василенко заметно ухудшилось.
Защитники сослались на то, что в изоляторе отсутствуют специалисты, необходимые для полноценной медицинской помощи, а обращения с просьбой провести медицинское освидетельствование и оказать квалифицированную помощь, как утверждается, не рассматриваются руководством учреждения в срок, предусмотренный законом.
Представители защиты подчеркнули, что их долг — продолжать ходатайствовать об изменении меры пресечения на каждом судебном заседании вплоть до принятия решения, несмотря на то, что предыдущие попытки не увенчались успехом.
В ответ суд отметил проблему отсутствия необходимых специалистов в СИЗО и распорядился обеспечить доступ врачей к подсудимому. Мера пресечения для бывшего прокурора края при этом оставлена без изменений.
Сегодня же после рассмотрения ходатайства процесс перешёл к оглашению обвинений другим участникам дела, среди которых — 65-летний Виталий Широков, известный в прошлом в криминальных кругах как «Монгол». Помимо организации преступного сообщества, ему инкриминируется совершение наркопреступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет).
Рассмотрение материалов уголовного дела будет продолжено на следующем заседании, назначенном на субботу, 27 июля.