Тайны останутся под замком: конгрессмены спешно отложили голосование о рассекречивании документов по делу Эпштейна

Палата представителей Конгресса США перенесла на сентябрь голосование по резолюции о рассекречивании документов, связанных с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил CNN со ссылкой на спикера палаты Майка Джонсона.
Законодатели уходят на пятинедельные каникулы и вернутся к работе не раньше Дня труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября. Джонсон пояснил, что не станет выносить на обсуждение инициативу республиканцев о публикации материалов по Эпштейну до завершения летнего перерыва. Таким образом тайны по делу Эпштейна еще на какое-то время останутся под замком.
«Если возникнет необходимость в дальнейших шагах со стороны конгресса или если они будут уместны, то мы рассмотрим это, но я думаю, что сейчас не время для этого, потому что мы согласны с президентом», — заявил спикер.
При этом, по данным CNN, группа конгрессменов во главе с республиканцем Томасом Масси пытается организовать голосование в обход Джонсона, чтобы ускорить рассекречивание документов.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подал в суд на WSJ из-за статьи о подарке для Эпштейна. Он подчеркивает, что иск направлен на защиту не только его интересов, но и прав всех американцев, которые, по его словам, «больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых средств массовой информации».