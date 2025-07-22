Экологию рек научились оценивать по улиткам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали метод оценки экологического состояния рек северо-запада по анализу функционального состояния живущих в них улиток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Исследователи СПб ФИЦ РАН предложили новую методику экотоксикологического мониторинга состояния водоемов северо-запада России на основе регистрации физиологических показателей, обитающих в реках брюхоногих переднежаберных моллюсков — Viviparus viviparus. Подход был успешно испытан на важнейшей водной артерии Ленинградской области — реке Луга. Более того метод может использоваться для регулярного мониторинга антропогенной нагрузки и на других водных объектах северо-запада РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экологический мониторинг рек необходим для своевременного выявления угроз экологической безопасности и оценки состояния водных ресурсов. В России, в силу большой площади и протяженности, при создании методик необходимо учитывать большое количество факторов и особенностей, присущих разным территориям. Традиционно в таких исследованиях в качестве животных-биоиндикаторов используют двустворчатых моллюсков. Однако ученые СПб ФИЦ РАН разработали новую методику на основе измерения физиологических показателей другого широко распространенного для водоемов северо-запада вида.
«В своем исследовании мы показали, что реакции кардиосистемы моллюсков могут применяться в оценке адаптивных возможностей моллюсков и, следовательно, характеризовать уровень загрязнения водоемов, где они обитают. Эксперименты проходили на трех разных локациях Луги — самой протяженной реке Ленобласти», — привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника Лаборатории биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга СПб ФИЦ РАН Татьяны Кузнецовой.
Как уточнили в учреждении, река Луга была выбрана не только из-за ее протяженности, но и из-за существенной антропогенной нагрузки, связанной с освоением территорий ее водосборного бассейна. Развивается строительство объектов инфраструктуры, продолжается строительство крупнейшего в Европе мусороперерабатывающего завода в Кингисеппском районе. Кроме того, существенное влияние на экологическое состояние Луги оказывают действующие промышленные объекты.
По данным пресс-службы, брюхоногих моллюсков ученые собирали на мелководье реки Луги около трех населенных пунктов, а затем доставляли их в лабораторию. С помощью оригинальной неинвазивной системы регистрации сердечного ритма животных они изучали изменение функциональных показателей при различных температурных режимах. Кроме того, определялось содержание тяжелых металлов в тканях моллюсков и в донных отложениях. Комплексное исследование позволило выявить проблемные акватории и необходимость регулярного геоэкологического мониторинга в отдельных участках реки Луги.