Экологию рек научились оценивать по улиткам

По данным пресс-службы, брюхоногих моллюсков ученые собирали на мелководье реки Луги около трех населенных пунктов, а затем доставляли их в лабораторию. С помощью оригинальной неинвазивной системы регистрации сердечного ритма животных они изучали изменение функциональных показателей при различных температурных режимах. Кроме того, определялось содержание тяжелых металлов в тканях моллюсков и в донных отложениях. Комплексное исследование позволило выявить проблемные акватории и необходимость регулярного геоэкологического мониторинга в отдельных участках реки Луги.