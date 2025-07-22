Умер желавший ликвидировать Калининград польский генерал Вальдемар Скшипчак

Вальдемар Скшипчак руководил Сухопутными войсками Польши с 2006 по 2009 год. После отставки он работал советником министра национальной обороны, а также занимал должность заместителя госсекретаря по вооружениям и модернизации в Министерстве национальной обороны Польши.