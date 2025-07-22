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Умер желавший ликвидировать Калининград польский генерал Вальдемар Скшипчак

Вальдемар Скшипчак руководил Сухопутными войсками Польши с 2006 по 2009 год.

На 69-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши. О его смерти сообщил в социальной сети глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«До нас дошла печальная новость о смерти генерала Вальдемара Скшипчака. Это большая потеря для его близких и всей военной семьи», — написал Косиняк-Камыш.

Причины смерти не разглашаются.

Вальдемар Скшипчак руководил Сухопутными войсками Польши с 2006 по 2009 год. После отставки он работал советником министра национальной обороны, а также занимал должность заместителя госсекретаря по вооружениям и модернизации в Министерстве национальной обороны Польши.

Генерал Скшипчак получил широкую известность в России после его резких заявлений об угрозах «ликвидировать» Калининградскую область.

Ранее сообщалось, что экс-президент Нигерии Мухаммаду Бухари скончался на 83-м году в одной из лондонских клиник.