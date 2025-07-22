Эксперт Щербаченко рассказал о мошеннической схеме с мессенджером Max

Появились случаи мошенничества с мессенджером Max, рассказал в беседе с «Российской газетой» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками администрации Max и убеждают срочно установить «национальный мессенджер» и специальное приложение для обеспечения безопасности. Аферисты аргументируют свои требования защитой персональных данных пользователей.
Мошенники объясняют жертве, что нужно активировать «аккаунт безопасности», а после этого ей приходит SMS с кодом, который злоумышленник просит ему озвучить. Щербаченко предупредил, что этот код аферисты используют для получения доступа к аккаунтам на портале госуслуг. В итоге у мошенников появляется возможность украсть деньги со счетов либо оформить кредиты на имя жертвы.
Эксперт призвал не доверять незнакомым звонящим, даже если они представились сотрудниками какой-либо организации. Не стоит им предоставлять личные данные и коды, так как настоящие сотрудники такую информацию по телефону не запрашивают. Кроме того, он рекомендовал проверять всю информацию на официальных сайтах, использовать приложения для защиты от спама, а также сообщить родственникам и друзьям о новой схеме мошенничества.
Напомним, в марте VK запустил бета-версию Max. Ранее сообщалось, что в мессенджере появились групповые видеозвонки. Также разработчики начали проверять возможность создания каналов.
В Минцифры заявляли, что вся инфраструктура национальной цифровой платформы Max находится в России, что обеспечивает сохранность данных и защиту пользователей.