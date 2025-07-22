Эксперт Щербаченко рассказал о мошеннической схеме с мессенджером Max

Эксперт призвал не доверять незнакомым звонящим, даже если они представились сотрудниками какой-либо организации. Не стоит им предоставлять личные данные и коды, так как настоящие сотрудники такую информацию по телефону не запрашивают. Кроме того, он рекомендовал проверять всю информацию на официальных сайтах, использовать приложения для защиты от спама, а также сообщить родственникам и друзьям о новой схеме мошенничества.