Журова: Мельникову вынудили убрать песню Аллегровой из программы из-за Украины

Российскую гимнастку Ангелину Мельникову заставили убрать из выступления песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» из-за возможной негативной реакции Украины. С таким мнением выступила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Парламентарий отметила, что трек Аллегровой не имеет никакого отношения к армии и запрет на выступление под этот трек является несправедливым.
— Мы же понимаем, что слова «младший лейтенант» вызовут у Украины реакцию. Иностранцы вряд ли знают эту песню. Я думаю, что Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают все это очень внимательно. Хотя я думаю, что песня динамичная, веселая, попсовая, — заявила Журова в беседе с РИА Новости.
Ранее Ангелина Мельникова рассказала, что ей не разрешили выступать на международных соревнованиях под композицию «Младший лейтенант». По словам спортсменки, в то же время она не может выбрать песню и иностранных исполнителей из-за ограничения по авторским правам.
Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что ему запретили ехать с фигуристами его группы на отборочный турнир Олимпийских игр 2026 года. Кроме того, Международная федерация гимнастики отказала гимнастке Лале Крамаренко в получении нейтрального статуса из-за участия в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, и фотографии с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер.