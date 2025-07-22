Журова: Мельникову вынудили убрать песню Аллегровой из программы из-за Украины

— Мы же понимаем, что слова «младший лейтенант» вызовут у Украины реакцию. Иностранцы вряд ли знают эту песню. Я думаю, что Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают все это очень внимательно. Хотя я думаю, что песня динамичная, веселая, попсовая, — заявила Журова в беседе с РИА Новости.