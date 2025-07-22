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Нападающий «Крыльев» Вадим Раков хочет провести незабываемый сезон в команде

20-летний игрок «зелено-бело-синих» считает нынешние розыгрыши РПЛ и Кубка определяющими в карьере. Также рассказал о целях в новом клубе.

20-летний игрок «зелено-бело-синих» считает нынешние розыгрыши РПЛ и Кубка определяющими в карьере. Также рассказал о целях в новом клубе.

Вадим Раков официально присоединился к волжанам в начале июля по договору аренды со столичным «Локомотивом» на год. За основу «железнодорожников» провел 46 матчей. Отметился тремя голами и семью результативными передачами.

19 июля забил лучший гол первого тура РПЛ в принципиальной встрече «КС» с «Акроном» — 1:1 (6+). Форвард пробежал с центра поля и мощно пробил в девятку на 56-й минуте матча.

«Понимал, что сезон будет определяющим даже до того, как приехал в “Крылья”. Буду делать все для того, чтобы он стал незабываемым», — заявил Вадим Раков.

В разговоре с «Матч ТВ» добавил: стартовая цель сейчас — десять голов за «зелено-бело-синих».

Недавно бывший гендиректор самарцев Роберт Тер-Абрамян объяснил, почему покинул клуб.

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