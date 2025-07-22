ТАСС: У вице-губернатора Брянской области Симоненко идут обыски

На днях сообщалось, что в Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Одной из фигуранток дела является Светлана Афанасьева. В конце мая этого года суд арестовал средства в размере около 20,8 млн рублей.