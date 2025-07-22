ТАСС: У вице-губернатора Брянской области Симоненко идут обыски

«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко. Они проводятся у него дома и на рабочем месте», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пока у высокопоставленного брянского чиновника процессуального статуса нет.
На днях сообщалось, что в Брянской области расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Одной из фигуранток дела является Светлана Афанасьева. В конце мая этого года суд арестовал средства в размере около 20,8 млн рублей.
Кроме того, ранее было предъявлено обвинение в особо крупной растрате денежных средств при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной. По делу проходят три человека.