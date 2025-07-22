Сколько стоит оскорбить соперницу: жительница Перми заплатила штраф за нецензурные смс-сообщения

Кроме визуальной информации, на странице были опубликованы данные, которые не соответствовали действительности и формировали среди пользователей сети образ потерпевшей как личности с низким социальным статусом. Сравнив даты обоих инцидентов, оболганная гражданка заподозрила, что это дело рук одного и того же человека. Так как несколько текстовых сообщений она получила с номера телефона своего виртуального знакомого, то женщина предположила, что автором оскорблений и создателем поддельного аккаунта является он или его супруга. Гражданка обратилась в суд с требованиями удалить страницу, порочащую ее честь и достоинство, а также компенсировать моральный вред от оскорблений в смс-переписке.