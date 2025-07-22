Сколько стоит оскорбить соперницу: жительница Перми заплатила штраф за нецензурные смс-сообщения

Ревность к интернет-знакомой мужа подтолкнула пермячку написать предполагаемой сопернице несколько смс нецензурного содержания. Примерно в это же время в одной из социальных сетей появился фейковый профиль с фотографиями «конкурентки».
Кроме визуальной информации, на странице были опубликованы данные, которые не соответствовали действительности и формировали среди пользователей сети образ потерпевшей как личности с низким социальным статусом. Сравнив даты обоих инцидентов, оболганная гражданка заподозрила, что это дело рук одного и того же человека. Так как несколько текстовых сообщений она получила с номера телефона своего виртуального знакомого, то женщина предположила, что автором оскорблений и создателем поддельного аккаунта является он или его супруга. Гражданка обратилась в суд с требованиями удалить страницу, порочащую ее честь и достоинство, а также компенсировать моральный вред от оскорблений в смс-переписке.
Суд отказал заявительнице в части требований об удалении ложной информации из сети Интернет и опубликовании опровержения. Во-первых, на момент судебного разбирательства спорная страница уже была удалена. Во-вторых, убедительных доказательств того, что страница с информацией, порочащей честь и достоинство истца, была создана ответчиком, слугам Фемиды предоставлено не было. А вот сомнений в авторстве оскорбительных сообщений у суда не возникло, клеветница сама призналась, что писала их с телефона мужа без его ведома. Женщину обязали компенсировать пострадавшей гражданке моральный ущерб в размере 15 тыс. рублей за унижение в текстовых сообщениях.
Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства своевременно уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства и разъяснил ей негативные последствия игнорирования долговых обязательств. Но даже перспектива применения мер принудительного исполнения не подтолкнула гражданку выплатить компенсацию в установленный законом срок. Перечисления стали поступать взыскательнице только после того, как работник органа принудительного исполнения обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетные счетах должника. Присужденная сумма в полном объеме была выплачена взыскательнице.