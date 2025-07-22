Ленинградский зоопарк приглашает отметить День капибары 27 июля

Посетители узнают много интересного о жизни капибар: почему их зубы постоянно растут, чем они питаются в естественной среде обитания, насколько верны представления о покладистом характере этих грызунов и прочие любопытные факты.
Для участников подготовили насыщенную программу развлечений: подвижные игры, тематические мастерские, познавательную экскурсию-квест, научную лекцию, виртуальную викторину и два показательных кормления капибар.
Основные события праздника распределены следующим образом:
— Беседа с сотрудниками зоопарка, занимающимися уходом за капибарами (у вольеров возле жилища жирафа; мероприятие проходит с 12:00 часов, в дождь отменяется).
— Викторина «Таинственный Пантанал» (зал Лектория; доступна весь день с 12:00 до 16:00).
— Спортивная зона (возле Малого шатра; действует с 12:00 до 16:00, проводится вне зависимости от погодных условий).
— Творческий мастер-класс «Закапибарь зоопарк» (Большой шатёр; открыт весь день с 12:00 до 16:00).
— Интерактивный квест «Следопытство за капибарой» (начало маршрута перед Экзотариумом; стартует каждые полчаса с 12:00 до 16:00).
Показательное кормление капибар состоится дважды:
— 12:30 и 16:00 часа (проходит у загона капибар рядом с вольером жирафа; в непогоду событие переносится).
Все активности проходят бесплатно, кроме самого входа в зоопарк, для которого потребуется купить билет.