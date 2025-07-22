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Минприроды назвало причину массовой гибели рыбы в белорусской реке

Минприроды отреагировало на массовую гибели рыбы в реке под Новогрудком.

Источник: Комсомольская правда

В Новогрудском районе произошла массовая гибель рыбы, сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло на реке Ятранка.

— Из-за загрязнения реки Ятранки погибла рыба, — сообщили в Минприроды.

О произошедшем в ведомство сообщили местные жители, которые предположили, что в реку попали сточные воды с молочно-товарной фермы «Ярошичи».

На место выезжали сотрудники Новогрудской горрайинспекции по охране природы и окружающей среды. Попадание стоков в реку по рельефу местности подтвердил уже просто визуальный осмотр.

Также специалистами был осуществлен отбор проб воды и грунта для анализа на загрязняющие вещества.

— Установлена массовая гибель рыбы в водоеме, — подтвердили в министерстве.

Также специалистами Лидской межрайонной лаборатории аналитического контроля будет проведен комплексный анализ проб для оценки качества воды и экологического состояния водного объекта.

Проводится проверка. Также дадут правовую оценку действием хозяйствующего субъекта и должностных лиц.

Тем временем власти Бреста сказали жителям сообщить о странном запахе в МЧС: «Не поддаваться панике!».

Еще МЧС назвало регионы Беларуси, на которые обрушится грозовой фронт 22 июля: «Ливни с градом и ветер до 20 м/с».

м.