Минприроды назвало причину массовой гибели рыбы в белорусской реке

В Новогрудском районе произошла массовая гибель рыбы, сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло на реке Ятранка.
— Из-за загрязнения реки Ятранки погибла рыба, — сообщили в Минприроды.
О произошедшем в ведомство сообщили местные жители, которые предположили, что в реку попали сточные воды с молочно-товарной фермы «Ярошичи».
На место выезжали сотрудники Новогрудской горрайинспекции по охране природы и окружающей среды. Попадание стоков в реку по рельефу местности подтвердил уже просто визуальный осмотр.
Также специалистами был осуществлен отбор проб воды и грунта для анализа на загрязняющие вещества.
— Установлена массовая гибель рыбы в водоеме, — подтвердили в министерстве.
Также специалистами Лидской межрайонной лаборатории аналитического контроля будет проведен комплексный анализ проб для оценки качества воды и экологического состояния водного объекта.
Проводится проверка. Также дадут правовую оценку действием хозяйствующего субъекта и должностных лиц.
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м.