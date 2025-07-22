Собянин: в Москве будет обновлено и создано более 1,5 тыс. детских площадок

В районе Некрасовка, по адресу: 2-я Вольская улица, дом 11А, появится современный спортивный комплекс. Под навесом установят различные спортивные снаряды: от простых перекладин для начинающих до сложных конструкций для опытных спортсменов. Рядом с комплексом будет расположен корт для падел-тенниса, скейт-парк и большое спортивное поле, которое зимой будет использоваться для катания на коньках.