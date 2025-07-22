Собянин: в Москве будет обновлено и создано более 1,5 тыс. детских площадок

В этом году в столице продолжается масштабная программа по улучшению городской среды. В рамках программы планируется обновить и создать более 800 спортивных площадок и более 1500 детских площадок. Эти мероприятия соответствуют целям нескольких национальных проектов, включая «Инфраструктура для жизни», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В районе Некрасовка, по адресу: 2-я Вольская улица, дом 11А, появится современный спортивный комплекс. Под навесом установят различные спортивные снаряды: от простых перекладин для начинающих до сложных конструкций для опытных спортсменов. Рядом с комплексом будет расположен корт для падел-тенниса, скейт-парк и большое спортивное поле, которое зимой будет использоваться для катания на коньках.
В Северном Бутове завершили работы в Спортивном сквере. Помимо футбольного поля, здесь появились беговые дорожки, зона для занятий воркаутом с уличными тренажёрами, площадки для баскетбола и настольного тенниса.
В Ясеневе создали качественное спортивное пространство на Ясногорской улице. Здесь появилось полноразмерное футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки и отдельная зона для уличного воркаута с силовыми тренажёрами для всех групп мышц.
В районе Ивановское у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов появится необычная спортивная зона. Помимо всесезонной спортивной площадки, уличных тренажёров и скейт-парка, здесь будет полоса препятствий с турниками, балансирами и верёвочными переходами.
В Вешняках на Кетчерской улице для любителей экстремальных видов спорта обустроят скейт-парк и памп-трек. Также здесь появятся уличные тренажёры и столы для настольного тенниса. Рядом будут расположены площадка для баскетбола и стритбола, а также универсальная спортивная площадка и фитнес-станция «Русский ниндзя».
В Южном Медведкове в сквере вдоль улицы Молодцова будет создана спортивная полоса с теннисными столами и двумя фитнес-рамами «Русский ниндзя». Тренажёр подойдёт как для ежедневных тренировок, так и для подготовки к соревнованиям.
В Бабушкинском районе, в сквере «Красная дорожка», для детей будет организована специальная площадка, посвящённая авиации. На ней будет установлен игровой комплекс в форме самолёта, который позволит детям исследовать его как снаружи, так и изнутри.
В районе Внуково появится новый парк для детей, где будет большая игровая зона, посвящённая авиации. Здесь будут установлены горки, лазалки, качели-гнёзда и карусели. Также будет создана тематическая фотозона, где дети смогут примерить образы пилота и стюардессы.
В Ивановском районе, возле прудов с таким же названием, детские игровые зоны будут посвящены воде и подводным обитателям. На площадках будут установлены лазалки, напоминающие больших китов, а покрытие будет выполнено в соответствующей тематике.
В Можайском районе, возле Беловежского пруда, будет обновлена детская площадка, которая станет полноценным спортивно-игровым пространством. Здесь будут установлены мини-скалодром, горки, лазалки и паутинки для детей разных возрастов.
В Бескудниково построят театр теней. Это будет конструкция с источником света, который будет направлен на экран из белого пластика. Дети смогут наблюдать, как тени превращаются в изображения.
В Ломоносовском районе появится игровой комплекс «Наукоград». Он будет состоять из двух этажей, соединённых верёвочным переходом. В комплексе будут горки, балансиры и развивающие панели. Также здесь будет модуль «Стилофон», который поможет детям создавать мелодии и развивать музыкальные способности.
Дворы становятся центрами общественной жизни для многих жителей города. Здесь люди могут общаться, встречаться и проводить досуг, делая городскую среду более дружелюбной и уютной, заключил Сергей Собянин.