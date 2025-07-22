Председатель Верховного суда РФ Подносова скончалась в Москве

В Москве на 72-м году жизни скончалась председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил источник из ее окружения.
— Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни, — цитирует его слова ТАСС.
Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова в 1975 году. Работать в качестве судьи она начала в 1990 году.
В 2020 году Подносова возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда. Председателем Верховного суда ее назначили в апреле прошлого года после кончины Вячеслава Лебедева.
Кандидатура Подносовой была единственной на объявленном после смерти предыдущего главы Верховного суда конкурсе по пост председателя ВС.