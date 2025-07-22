В Самаре появится антивандальный туалет для туристов за 8,7 млн рублей

В Самаре появится новый автоматический туалет, соответствующий туристическому облику центра города. Согласно техническому заданию, кабина будет оснащена антивандальным зеркалом, диспенсером для туалетной бумаги и встроенным мусорным контейнером. Для удобства посетителей предусмотрены многофункциональная мойка для рук, крючки для одежды и пеленальный столик.
Особое внимание уделено системе поддержания чистоты — кабина получит автоматическую очистку унитаза и пола. В холодное время года работу объекта обеспечат мощная вентиляция с функцией подогрева. Фасад здания украсит декоративная обшивка с волнообразным эффектом.
Рядом с туалетом установят скамейку и урну, а также информационный указатель. Безопасность посетителей обеспечит система видеонаблюдения. Статус занятости кабины будет отображаться на электронном табло.
На реализацию проекта выделено 8,7 млн рублей. Подрядчик должен завершить все работы до 20 ноября 2025 года.
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