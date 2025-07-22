В Иркутске выбрали подрядчика для благоустройства набережной Ангары

В Иркутске определили подрядчика, который займется благоустройством и укреплением берега набережной Ангары. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта Госзакупок.
— Работы будут проводить от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь». На это хотят выделить 1,5 миллиарда рублей, — уточняется в документах закупки.
Контракт заключили с московской компанией, она стала единственным, кто решил принять участие в конкурсе на благоустройство территории. Подготовительный этап должен начаться уже 1 августа 2025 года, а сдать уже готовый объект планируется 10 февраля 2026 года.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жители Иркутской области хотят зарабатывать на 10 тысяч больше.