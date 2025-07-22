Адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не будет представлять его интересы в суде: что случилось

Всего в деле участвуют 27 фигурантов, из которых 19 — исполнители и соучастники теракта. Четверо обвиняемых попросили прекратить уголовное преследование. Суд изучит более 470 томов материалов дела. Заседания проходят в закрытом режиме, здание суда находится под усиленной охраной полиции.