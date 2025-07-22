Адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не будет представлять его интересы в суде: что случилось

Адвокат Александр Ярин, ранее представлявший интересы фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» Алишера Касимова*, отправился добровольцем на специальную военную операцию. Об этом РИА Новости сообщила мать подозреваемого.
«Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы», — пояснила собеседница агентства. Данную информацию подтвердили и коллеги адвоката.
Напомним, что Касимов* сдавал квартиру исполнителям теракта. В суде он не признавал вину, утверждая, что не знал о планах квартиросъемщиков.
Всего в деле участвуют 27 фигурантов, из которых 19 — исполнители и соучастники теракта. Четверо обвиняемых попросили прекратить уголовное преследование. Суд изучит более 470 томов материалов дела. Заседания проходят в закрытом режиме, здание суда находится под усиленной охраной полиции.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.