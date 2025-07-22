В Свердловской области массово сбоит домашний интернет

В Свердловской области отмечаются массовые сбои в работе домашнего интернета. Такие данные опубликовал сервис Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.
— Ростелеком — всплеск жалоб. Регионы — Свердловская область. Теги — домашний интернет, — сообщают в соцсетях сервиса.
Также многие пользователи отмечают проблемы с домашним интернетом от провайдера Дом.ру. Там сбои наблюдаются еще с 20 июля.
Ранее в городах Свердловской области временно отключили радио и телевидение. Сбои в вещании произошли из-за проведения профилактических работ на вышках.