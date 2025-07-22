Алсу закрывает свой последний бизнес, проживший почти четверть века

Всё это время Алсу было не до бизнеса, ведь она с головой ушла в бракоразводный процесс. Напомним, что со своим мужем певица развелась в 2024 году спустя 18 лет брака. Причиной могли стать измены с его стороны. Артистка говорит, что теперь она научилась отпускать былое, чтобы жить сегодняшним днём. Пара инициировала судебный процесс по разделу имущества, который завершился мировым соглашением. Однако сейчас она восстановила дружеское общение с экс-супругом ради детей.