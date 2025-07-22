Жителей призвали ограничить потребление воды из-за экстремальной жары

Местный житель, которому далеко за 50, рассказал The Guardian, что в Тегеране так жарко, а солнце палит так сильно, что он не может ходить под прямыми солнечными лучами: «Я чувствую, что кожа начинает гореть. Моя рубашка очень быстро промокает, и в этом возрасте я предпочитаю принимать душ дважды в день в условиях сильной жары. Слава Богу, там, где я живу, нет кризиса с водоснабжением». Он добавил, что в некоторых районах Тегерана власти сократили подачу воды, чтобы справиться с кризисом. «Я слышал от людей, что прекращение водоснабжения привело к перебоям в подаче воды, которые длились по меньшей мере 12 часов и более», — сказал он.