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Стала известна причина смерти председателя Верховного суда РФ Подносовой

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла после тяжелой болезни. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в ее окружении.

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла после тяжелой болезни. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в ее окружении.

— Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни, — заявил источник в разговоре с ТАСС.

Подносова скончалась на 72-м году жизни 22 июля. Она была назначена председателем Верховного суда в апреле прошлого года.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году она окончила юридический факультет ЛГУ, где училась на одном курсе с президентом России Владимиром Путиным.

Карьеру в юрисдикции Подносова начала в 1990 году: до 2013 года она проработала в Лужском городском суде Ленинградской области.

После смерти предыдущего главы ВС РФ Вячеслава Лебедева высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя коллегии по экономическим спорам Подносову на должность председателя ВС России. Одобрила кандидатуру Подносовой и комиссия при президенте России. Совет Федерации 17 апреля 2024 года назначил Подносову на должность председателя Верховного суда страны.

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