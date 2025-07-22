Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова

«Ирина Подносова ушла из жизни после тяжёлой болезни», — рассказал собеседник агентства, не раскрыв других подробностей.
Совет Федерации назначил Ирину Леонидовну Подносову на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации в апреле 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. 9 апреля президент РФ Владимир Путин внёс её кандидатуру.
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Ирина Подносова: биография председателя Верховного суда России
Председатель Верховного суда Российской Федерации является руководителем высшей инстанции судебной власти страны. 17 апреля 2024 года эту должность заняла Ирина Подносова, до этого бывшая заместителем председателя Верховного суда и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.Читать дальше