Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова

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Ирина Подносова: биография председателя Верховного суда России

Председатель Верховного суда Российской Федерации является руководителем высшей инстанции судебной власти страны. 17 апреля 2024 года эту должность заняла Ирина Подносова, до этого бывшая заместителем председателя Верховного суда и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.