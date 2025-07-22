Скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла в Москве на 72-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на её окружение.
«Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни», — сказал источник.
Она работала на этой должности с апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева. Подносова стала первой женщиной, возглавившей указанную инстанцию.
До этого она несколько лет являлась председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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