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Ушла из жизни председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Ушла из жизни председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

В Москве на 72-м году жизни скоропостижно скончалась председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова. Печальную новость подтвердили её близкие, сообщив ТАСС, что она ушла из жизни после тяжёлой болезни. Детали обстоятельств её смерти не раскрываются.

Ирина Подносова была видным юристом с почти 35-летним стажем судебной работы. Она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова в 1975 году, а судейскую карьеру начала в 1990-м.

За годы службы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, что в 2020 году привело её к должности главы Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

В апреле 2024 года, после кончины прежнего председателя Вячеслава Лебедева, Совет Федерации по представлению президента Владимира Путина назначил Подносову на высшую судебную должность страны.

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