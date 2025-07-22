Ушла из жизни председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

В Москве на 72-м году жизни скоропостижно скончалась председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова. Печальную новость подтвердили её близкие, сообщив ТАСС, что она ушла из жизни после тяжёлой болезни. Детали обстоятельств её смерти не раскрываются.