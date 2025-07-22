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В Башкирии установили правила получения грантов для сельских директоров школ

В Башкирии утвердили положение о грантах для директоров сельских школ.

Источник: Комсомольская правда

На официальном портале правовой информации Башкирии опубликовано новое положение о финансовой поддержке руководителей сельских учебных заведений. Согласно постановлению правительства от 21 июля, специальная комиссия будет определять получателей грантов.

Претендовать на грант могут директора школ из сел с населением до 25 тысяч человек. К кандидатам предъявляют несколько обязательных условий: возраст не старше 45 лет на момент подачи заявки, а также непрерывная работа в должности директора до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

Уточняется, что право на участие распространяется и на руководителей школ, расположенных в сельских населенных пунктах, которые административно относятся к городским округам.

Напомним, с начала 2025 года в регионе ввели систему ежегодных грантов для 50 директоров сельских школ. Размер каждого денежного поощрения составляет 690 тысяч рублей.

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