В Башкирии установили правила получения грантов для сельских директоров школ

На официальном портале правовой информации Башкирии опубликовано новое положение о финансовой поддержке руководителей сельских учебных заведений. Согласно постановлению правительства от 21 июля, специальная комиссия будет определять получателей грантов.
Претендовать на грант могут директора школ из сел с населением до 25 тысяч человек. К кандидатам предъявляют несколько обязательных условий: возраст не старше 45 лет на момент подачи заявки, а также непрерывная работа в должности директора до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.
Уточняется, что право на участие распространяется и на руководителей школ, расположенных в сельских населенных пунктах, которые административно относятся к городским округам.
Напомним, с начала 2025 года в регионе ввели систему ежегодных грантов для 50 директоров сельских школ. Размер каждого денежного поощрения составляет 690 тысяч рублей.
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