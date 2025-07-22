В Башкирии установили правила получения грантов для сельских директоров школ

Претендовать на грант могут директора школ из сел с населением до 25 тысяч человек. К кандидатам предъявляют несколько обязательных условий: возраст не старше 45 лет на момент подачи заявки, а также непрерывная работа в должности директора до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.