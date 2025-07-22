Белый дом исключил газету The Wall Street Journal из пресс-пула президента

Представитель газеты The Wall Street Journal не будет сопровождать президента США Дональда Трампа в его поездке в Шотландию, сообщает CNN.
По словам пресс-секретаря президента США Кэролайн Ливитт, причина такого решения — клевета. Речь идёт о недавней публикации, посвящённой Трампу и финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняют в педофилии.
В статье от 17 июля рассказывалось о коллекции писем, которые Эпштейн получил в подарок на своё 50-летие в 2003 году. Среди них якобы было письмо от Трампа с рисунком обнажённой женщины, нарисованным от руки. На следующий день президент США пригрозил изданию иском о клевете, утверждая, что такого письма и рисунка не существует.
До 2025 года за включение журналистов в пресс-пул отвечала Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), которая была независимой организацией. Однако в феврале Ливитт взяла контроль над пресс-пулом, что дало администрации США возможность влиять на работу СМИ.