Белый дом исключил газету The Wall Street Journal из пресс-пула президента

В статье от 17 июля рассказывалось о коллекции писем, которые Эпштейн получил в подарок на своё 50-летие в 2003 году. Среди них якобы было письмо от Трампа с рисунком обнажённой женщины, нарисованным от руки. На следующий день президент США пригрозил изданию иском о клевете, утверждая, что такого письма и рисунка не существует.