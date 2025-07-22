Умерла Ирина Подносова, председатель Верховного суда РФ

В Москве умерла председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова. Об этом со ссылкой на окружение судьи сообщает ТАСС.
Напомним, в апреле прошлого года Ирина Подносова возглавила Верховный суд России. Ранее она занимала должность заместителя представителя Верховного Суда РФ и курировала экономические споры.
Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в г. Пскове. Судья имела высший квалификационный класс судьи. Ее стаж работы в должности судьи составляет 34 года.
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Председатель Верховного суда Российской Федерации является руководителем высшей инстанции судебной власти страны. 17 апреля 2024 года эту должность заняла Ирина Подносова, до этого бывшая заместителем председателя Верховного суда и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.Читать дальше