МВД рассказало, как не попасться на уловки мошенников

Также в МВД советуют не стесняться спрашивать подтверждения слов собеседника. Например, при разговоре с неизвестными от имени организации с какими-нибудь требованиями, можно с спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, в случае со звонками из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части, и проверить данную информацию.