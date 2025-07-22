МВД рассказало, как не попасться на уловки мошенников

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Для защиты от мошенников можно использовать принцип «никому не доверяй без проверки», рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Не доверяйте “официальным” сообщениям вслепую. Получили звонок из “банка” с просьбой обновить данные? Или сообщение от “друга” с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли», — советуют в МВД.
Правоохранители предупреждают, что не следует доверять даже своим паролям. Слишком простые пароли, например, «123456», — подарок для хакеров.
«Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет — не предоставляйте», — рекомендуют правоохранители.
Также в МВД советуют не стесняться спрашивать подтверждения слов собеседника. Например, при разговоре с неизвестными от имени организации с какими-нибудь требованиями, можно с спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, в случае со звонками из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части, и проверить данную информацию.
«Доверяйте своим сомнениям. Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи, — остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение — это задача мошенников. Не стоит им помогать!» — заключили в ведомстве.