Попал под комбайн: недельного детеныша косули чудом спасли ветеринары

В ветеринарную клинику Краснопартизанского района привезли необычного пациента — недельного детеныша косули, который пострадал во время уборки урожая. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Управление ветеринарии Саратовской области, его сбил комбайн, и добрый человек, увидев травмированного малыша, сразу доставил его к специалистам. При осмотре ветеринары обнаружили у косули открытый перелом задней лапы.
Детеныш попал под комбайн. Фото: Управление ветеринарии Саратовской области.
— Врачи решили, что спасти ногу не получится, и провели операцию по ампутации поврежденной части. Специалист обработал рану, аккуратно удалил сломанный участок, наложил швы и стерильную повязку, — рассказывают журналисты.
Сейчас малыш чувствует себя стабильно, его кормят из бутылочки специальной смесью. Врачи уверены, что косуля пойдет на поправку и сможет жить полноценной жизнью.
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