Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попал под комбайн: недельного детеныша косули чудом спасли ветеринары

В Саратовской области ветеринары спасли детеныша косули.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ветеринарную клинику Краснопартизанского района привезли необычного пациента — недельного детеныша косули, который пострадал во время уборки урожая. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Управление ветеринарии Саратовской области, его сбил комбайн, и добрый человек, увидев травмированного малыша, сразу доставил его к специалистам. При осмотре ветеринары обнаружили у косули открытый перелом задней лапы.

Детеныш попал под комбайн. Фото: Управление ветеринарии Саратовской области.

— Врачи решили, что спасти ногу не получится, и провели операцию по ампутации поврежденной части. Специалист обработал рану, аккуратно удалил сломанный участок, наложил швы и стерильную повязку, — рассказывают журналисты.

Сейчас малыш чувствует себя стабильно, его кормят из бутылочки специальной смесью. Врачи уверены, что косуля пойдет на поправку и сможет жить полноценной жизнью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе водитель грузовика насмерть сбил пешехода.