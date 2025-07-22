Попал под комбайн: недельного детеныша косули чудом спасли ветеринары

В ветеринарную клинику Краснопартизанского района привезли необычного пациента — недельного детеныша косули, который пострадал во время уборки урожая. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Управление ветеринарии Саратовской области, его сбил комбайн, и добрый человек, увидев травмированного малыша, сразу доставил его к специалистам. При осмотре ветеринары обнаружили у косули открытый перелом задней лапы.