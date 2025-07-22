Иммунолог Татаурщикова предупредила об опасном периоде для аллергиков

Июль и август являются опасным периодом для аллергиков, рассказала «Известиям» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии РУДН Наталья Татаурщикова.
По ее словам, в эти месяцы активно опыляются сорные травы. В сухую ветреную погоду основную опасность представляет пыльца растений, на которую попадают токсичные вещества. А во время дождей увеличивается концентрация грибковых микроспор, что также провоцирует аллергические реакции.
Татаурщикова отметила, что от поллиноза страдают около 40% пациентов с атопией. При этом современные формы заболевания протекают тяжелее, они сочетают респираторные симптомы (ринит, астму) с кожными проявлениями (крапивницей, дерматозами).
Эксперт рассказала, что прогнозировать течение болезни позволяют современные методы диагностики, в том числе тест Allergy Explorer (Alex-2), выявляющий специфические аллергенные молекулы. По ее словам, в средней полосе России главными провокаторами являются мажорные аллергены полыни (Art v1) и амброзии (Amb a1).
Татаурщикова назвала главным элементом терапии элиминационную диету, которая исключает продукты с перекрестной реактивностью. В тяжелых случаях применяется аллерген-специфическая иммунотерапия под наблюдением врача.
Эксперт подчеркнула, что современные методы позволяют не просто купировать симптомы, а влиять на механизмы развития болезни. Для этого важно современно диагностировать недуг и найти индивидуальный подход.
Ранее сообщалось, что у жительницы Башкирии случился инфаркт после укуса шмеля. К этому привела аллергическая реакция.