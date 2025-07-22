Иммунолог Татаурщикова предупредила об опасном периоде для аллергиков

По ее словам, в эти месяцы активно опыляются сорные травы. В сухую ветреную погоду основную опасность представляет пыльца растений, на которую попадают токсичные вещества. А во время дождей увеличивается концентрация грибковых микроспор, что также провоцирует аллергические реакции.