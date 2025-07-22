В Москве по программе капремонта обновят системы газоснабжения в 467 домах

По словам заммэра, в целом в рамках программы капремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах было проведено обновление внутридомовых газопроводов в 2343 домах. В этом году запланированы работы еще в 467 домах, из которых на 301 объекте работы уже завершены.