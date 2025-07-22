В Москве по программе капремонта обновят системы газоснабжения в 467 домах

В текущем году сотрудники Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капитального ремонта проведут работы по модернизации систем газоснабжения в 467 многоквартирных домах. Об этом рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы.
«Столичная программа капитального ремонта — один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома — фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем», — пояснил Бирюков.
По словам заммэра, в целом в рамках программы капремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах было проведено обновление внутридомовых газопроводов в 2343 домах. В этом году запланированы работы еще в 467 домах, из которых на 301 объекте работы уже завершены.
Своевременный ремонт газового оборудования — это важное условие для обеспечения его безопасной эксплуатации и бесперебойного газоснабжения.
В столице применяются современные технические решения, такие как установка шаровых кранов с тремя степенями защиты от случайного открытия. Эти краны ограничивают подачу газа в случае неисправности оборудования или при воздействии высоких температур.
Также специалисты используют гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой, что позволяет предотвратить аварийные ситуации, связанные с блуждающими токами, и защитить оборудование от внешнего воздействия.
Газовые стояки в многоквартирных домах являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ.
Срок службы внутридомового газопровода, согласно существующим нормам, составляет тридцать лет. После этого требуется его замена из-за износа.
Ранее Петр Бирюков информировал о том, что в связи с аномально высокой температурой в столице городские службы работали в усиленном режиме. Сотрудники аварийных бригад коммунальных предприятий и префектур дежурили круглосуточно. Особое внимание уделялось тому, чтобы системы жизнеобеспечения работали без сбоев. Энергетические системы были приведены в состояние повышенной готовности.
Спецподразделения усилили патрулирование зеленых зон, чтобы предотвратить возгорания. В ТиНАО возле лесопарков группы, состоящие из обученных добровольцев и поливомоечной техники. Они были готовы оперативно помочь пожарным в случае необходимости.