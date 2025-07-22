«АвтоВАЗ» рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю из-за рынка

На складах дилеров сейчас находится около 400 тысяч импортных авто.
«АвтоВАЗ» рассматривает вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю. Решение связано с текущей ситуацией на российском автомобильном рынке, где наблюдается снижение спроса и рост конкуренции со стороны импортных брендов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке», — рассказали в пресс-службе, передает РБК. Среди ключевых причин компания называет высокую ключевую ставку, ужесточение требований к заемщикам по автокредитам и значительный объем ввезенных в Россию автомобилей иностранного производства. По оценкам «АвтоВАЗа», на складах дилеров сейчас находится около 400 тысяч нераспроданных импортных автомобилей.
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Возможные изменения графика работы могут вступить в силу с 29 сентября 2025 года. Окончательное решение будет принято после анализа экономических факторов, включая уровень ключевой ставки и доступность кредитов для покупателей автомобилей. В последний раз режим неполной рабочей недели на «АвтоВАЗе» вводился в 2022 году. Тогда сокращенный график действовал три месяца и был обусловлен дефицитом комплектующих и падением спроса. По итогам того года продажи новых автомобилей в России сократились почти на 59%, а реализация автомобилей Lada — на 48,2%.