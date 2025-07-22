«АвтоВАЗ» рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю из-за рынка

Возможные изменения графика работы могут вступить в силу с 29 сентября 2025 года. Окончательное решение будет принято после анализа экономических факторов, включая уровень ключевой ставки и доступность кредитов для покупателей автомобилей. В последний раз режим неполной рабочей недели на «АвтоВАЗе» вводился в 2022 году. Тогда сокращенный график действовал три месяца и был обусловлен дефицитом комплектующих и падением спроса. По итогам того года продажи новых автомобилей в России сократились почти на 59%, а реализация автомобилей Lada — на 48,2%.