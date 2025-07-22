Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова: биография и главные достижения

Как сообщил РБК источник, близкий к окружению Ирины Подносовой, скончавшаяся председатель Верховного суда в течение более года боролась с серьезным заболеванием. Подносова занимала пост главы Верховного суда на протяжении 462 дней, тогда как ее предшественник Вячеслав Лебедев находился на этой должности 12 630 дней. По информации источников msk1_news, в апреле Подносова рассматривала возможность подать заявление об отставке по состоянию здоровья. При этом одни утверждали, что у председателя суда произошел инсульт, другие — что у нее диагностировали онкологическое заболевание.