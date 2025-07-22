Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова: биография и главные достижения

Ирина Подносова — единственный кандидат на должность председателя ВС России.
Председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни. О ее смерти сообщили представители ближайшего окружения. Сообщается, что в последние годы Подносова тяжело болела. Руководить Верховным судом она начала 17 апреля 2024 года, сменив на этом посту Вячеслава Лебедева после его смерти. Что известно о ее жизни, главные достижения — в материале URA.RU.
Биография: карьера в судебной системе.
Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Получила юридическое образование на юридическом факультете Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (1970−1975). Начала свою профессиональную деятельность в качестве консультанта Отдела юстиции Леноблисполкома в Ленинграде (1975−1978), затем перешла на юридическую работу в Вольский завод строительных изделий в Саратовской области (с 1978 года). Ленинградский университет она окончила в один год с президентом РФ Владимиром Путиным.
Продолжила карьеру в Вольском городском торге, где занимала позиции юрисконсульта и начальника юридического отдела (с 1979 года). В 1990 году была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области, где через 13 лет стала председателем (с 2003 года).
В 2013 году Подносова заняла должность заместителя председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году возглавила его. С 2018 года исполняла обязанности председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
24 июля 2020 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 312-СФ была назначена заместителем председателя Верховного Суда РФ, председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. Обладает высшим квалификационным классом судьи.
У Подносовой 48-летний стаж работы в юриспруденции. В должности судьи она работала более 33 лет. К 2020 году она рассмотрела 11 737 поступивших кассационных жалоб и представлений на решения арбитражных судов.
Семья Подносовой и дополнительные факты.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) проверила кандидата на наличие конфликтов интересов. Как заявил председатель ВККС Николай Тимошин, супруг Подносовой — военный пенсионер. Он работает заместителем главврача по общим вопросам ФГБУ «Жемчужина». Сын трудится в адвокатском бюро «Промбизнесконсалтинг» в Санкт-Петербурге. Дела, связанные с бизнесом семьи, в ВС не рассматривались.
Смена главы Верховного суда стала первой с 1989 года.
В феврале 2024 года скончался бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он был назначен на эту должность в 1989 году. До 2024 года глава ВС не менялся.
На место председателя Верховного суда может претендовать гражданин России, отвечающий следующим требованиям: наличие высшего юридического образования (специалист или магистр, не бакалавр), полная дееспособность. Он назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента России.
Смерть Подносовой.
Как сообщил РБК источник, близкий к окружению Ирины Подносовой, скончавшаяся председатель Верховного суда в течение более года боролась с серьезным заболеванием. Подносова занимала пост главы Верховного суда на протяжении 462 дней, тогда как ее предшественник Вячеслав Лебедев находился на этой должности 12 630 дней. По информации источников msk1_news, в апреле Подносова рассматривала возможность подать заявление об отставке по состоянию здоровья. При этом одни утверждали, что у председателя суда произошел инсульт, другие — что у нее диагностировали онкологическое заболевание.
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас выразил соболезнования. «Царствие Небесное очень профессиональному и достойному Человеку! Вечная Память!» — написал он в своем telegram-канале.